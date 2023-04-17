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TİP’ten Çankaya hamlesi

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#Türkiye İşçi Partisi#CHP#Ankara 1.Bölge
TİP’ten Çankaya hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 07:00

YEŞİLLER ve Sol Gelecek Partisi ile koordineli liste hazırlayan Türkiye İşçi Partisi (TİP), CHP’de aday tartışmasının yaşandığı Ankara 1.Bölge’de sürpriz bir hamle yaptı.

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TİP’in 9 Nisan’da basına gönderdiği listede Ankara 1.Bölge yer almamıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan geçici aday listesinde ise TİP’in bu seçim çevresindeki aday listesini tamamladığı görüldü.

TİP’in 9 Nisan’da bu bölge için YSK’ya tek aday bildirdiği öğrenildi. Çankaya, Mamak ve Gölbaşı ilçelerini de kapsayan ve 2 milyonu aşkın seçmenle Ankara’nın en büyük seçim çevresi olan bölgede TİP Gençlik Sekreteri Arzum Yalçın birinci sıradan aday gösterildi. TİP’in ikinci sıra adayı da avukat Kemal İlker Şan oldu.

TİP’ten Çankaya hamlesi
Arzum Yalçın

Ankara 1. Bölge, CHP’deki liste tartışması nedeniyle de öne çıktı. CHP yönetiminin bu seçim çevresinde DEVA Partisi kontenjanından eski AK Partili Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i aday göstermesi tartışmaya neden olmuştu.     

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#Türkiye İşçi Partisi#CHP#Ankara 1.Bölge

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