Tıptan başka her konuyla ilgilendi, görevden alındı

Sosyal medyada menzil tarikatından olduğu iddia edilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer, Esra Erol programlarına ilişkin tepki çeken “Esra Erol’a bizi götüren yolun başı, İsviçre Medeni Kanunu’nun kabul edilmesidir. Sorsan kadına özgürlük ve uygarlık kazandırıldı. Resmiyette tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği. Kuvveden fiile batı ahlaksızlığı” paylaşımında da bulunmuştu.

MESUT YILMAZ PAYLAŞIMI

Beyaz kandura giydiği bir başka tweetinde ise “Yahu padişah ikinci Mahmut, yahu Kel Mahmut. Yeniçeriyi kaydırdın bak onun hatırına gittin düdük gibi pantolonu getirdin, bizi bu refahtan, ferahtan ve bu nezihlikten mahrum bıraktın düdük gibi pantolona mahkum ettin. Bir Osmanlı hanedanı evladına yakışır mı? Şunun refahlığını ferahlığını anca evimizde gizli saklı kullanıyoruz. Oldu mu padişahım, hünkarım, efendim ya” demişti. Edizer, Mesut Yılmaz’la ilgili olarak da “Bu arada imam hatip mezunu gassalimizin bir avuç dolusu pamukla Mesut Yılmaz’ı köşede sabırla beklediğini de ilave edelim” diye yazmıştı. Edizer birçok paylaşımında da CHP’ye çattı. Bir tweetinde “Çok basit. Bütün korona hastalarına CHP yönetimini ve Cemil Barlas gibi bilge(!)leri refakatçi olarak alalım. Sonra da maskesiz, mesafesiz ve kiriyle-pasıyla sahaya salalım. Bulduklarını öpsünler. En geç 1 ay içinde salgın biter!!! Ölecek/kalacak” sözlerini kullandı.

‘BAKAN DA RAHATSIZ’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından “Sosyal medya paylaşımları nedeniyle GATA’nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’e partimizde ve kamuoyunda duyulan büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ilettim. Sayın Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, yarın gereğinin yapılacağını iletti” demişti.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu ise sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Edizer sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

‘ALDIM BAŞIM ÜSTÜNE’

Edizer görevden alınma kararının ardından yaptığı paylaşımla, “Destek veren ve dua eden kardeşlerime teşekkür ederim. Ortada bir sıkıntı da yok zaten. Klasik CeHaPe hazımsızlığı ve edepten ve hayadan mahrum bir topluluğun sosyal medya üzerinden kendilerine yakışır bayağı yorum ve hakaretler. O kadar. Kem söz sahibinindir” dedi. Ayrıca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelik de gülücük ve çiçek emojisi eklediği, “Aldım, kabul ettim Sayın Bakanım. Başım üstüne” tweetini attı.

EDİZER’İN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ

1992-2009 yılına kadar çeşitli kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan Edizer, Eylül 2009-Mayıs 2010 döneminde Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Mayıs 2010’da SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı oldu. 2012’de Sağlık Bakanlığı Müsteşar Danışmanlığı ve Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü de yaptı. Ekim 2013’e kadar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Danışmanı olan Ali Edizer, 2016 yılına kadar Dr. A. Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı’ydı. Ekim 2016’dan şubat 2018’e kadar Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı oldu, 2018’in Mart ayında Gülhane Eğitim Hastanesi başhekim yardımcılığı ile devam etti.