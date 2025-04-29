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TİP’li Başkandan Bakan Kurum’a Samandağ teşekkürü

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#Murat Kurum#TİP#Ziyaret
TİP’li Başkandan Bakan Kurum’a Samandağ teşekkürü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, rezerv alan tartışmalarıyla gündem olan Samandağ’ın TİP’li Belediye Başkanı Emrah Karaçay teşekkür ziyaretinde bulundu.

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Başkan Karaçay, merkezi yönetimle işbirliği içinde depremzedeler için inşa çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Samandağ’da bugüne kadar 710’u köy evi olmak üzere toplam 872 konut tamamlandı. Yıl sonuna kadar ise bu sayı 1271’i köy evi olmak üzere toplam 2 bin 283 konuta yükselecek. Hatay’da ise bugüne kadar 40 bin 586 konut, 27 işyeri ve  5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm teslim edildi.

İSTANBUL’DA 1640 BİNA AZ HASARLI

 BAKAN Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da İstanbul’da hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar 18 bin 74 binayı inceledik. 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız” bilgisini verdi.

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#Murat Kurum#TİP#Ziyaret

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