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TİP'in listesi ittifaka sandalye kaybettirdi

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#TİP#Seçim#Vekil
TİPin listesi ittifaka sandalye kaybettirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 07:00

14 Mayıs’ta 4 milletvekili çıkaran Türkiye İşçi Partisi (TİP), ayrı liste politikasıyla, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın oy potansiyelini Parlamento’ya tam olarak yansıtmasını engelledi...

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Son seçimde TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteci Ahmet Şık ve Sera Kadıgil yeniden vekil seçilirken, Gezi davasından tutuklu avukat Can Atalay da Parlamento’ya girdi. Baş ve Şık 2018’de HDP listesinden Meclis’e girmiş, Kadıgil de seçildiği CHP’den ayrılarak TİP’e geçmişti. Bu sonuç, bazı HDP’li yöneticilerin seçimden önce ifade ettiği, “TİP’li arkadaşlar güçlerini abartıyor” eleştirisini haklı çıkardı.

TİPin listesi ittifaka sandalye kaybettirdi


2 VEKİL DÜŞTÜ

HDP ve bileşenleri, 2018 seçiminde yüzde 11.7 oy oranıyla 67 milletvekili çıkarmıştı. 14 Mayıs seçiminde ise Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 10.54 oyla 65 sandalye kazandı. Bu ittifak, azalan oy oranıyla orantılı şekilde önceki seçime göre 2 sandalye kaybetmiş görünüyor. Bu seçimde İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Antalya gibi illerde iddialı olmak üzere 50 civarında ilde ayrı liste çıkaran TİP ise Türkiye genelinde 939 bin 340 oyla yüzde 1.73 oy aldı.

2 ŞEHİRDE KAYIP

Yeşil Sol Parti’nin kazandığı milletvekili sayısı oyuyla orantılı görünse de TİP’in seçime ayrı katılması toplamda ittifakın zararına oldu. Yeşil Sol Ankara, İzmir ve Hatay’da oy potansiyelini sandalyeye yansıtamadı. Yeşil Sol İzmir’de 236 bin 372 seçmenle 2 vekil çıkardı. TİP ise 86 bin 663 oyla yüzde 2.76 oy almasına karşın milletvekili kazanamadı. TİP’in oyları bir bölgede Yeşil Sol’da toplansa D’Hondt hesaplamasını aşıp ittifaka 1 milletvekili daha kazandırabilirdi. Antalya’da Yeşil Sol, yüzde 4.89 orana ulaşan 83 bin 953 oyla bir sandalye kazandı. TİP ise 78 bin 180 oyla yüzde 4.56 D’Hondt hesaplamasına dahil olamadı. TİP, Hatay’da 76 bin oyla 1 milletvekili kazandı. Yeşil Sol, Ankara’da 124 bin 485 oyla yüzde 3.14 oy almasına karşın vekil çıkaramadı.

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TİPin listesi ittifaka sandalye kaybettirdi

TİP 4 VEKİLLİK ALDI

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteci Ahmet Şık ve Sera Kadıgil yeniden vekil seçilirken, Barış Atay Meclis dışı kaldı. Ancak onun yerine Gezi davasından tutuklu avukat Can Atalay parlamentoya girdi.

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#TİP#Seçim#Vekil

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