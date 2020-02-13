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DHA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 09:50,Son Güncelleme:/

Tipide mahsur kalan ekip 1.5 saatte kurtarıldı!

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Tipide mahsur kalan ekip 1.5 saatte kurtarıldı!

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Aşağı Damlapınar köyünde, elektrik arızasını giderdikten sonra dönüşe geçip, tipi nedeniyle mahsur kalan Aras EDAŞ ekibi, İl Özel İdaresi ekiplerince 1,5 saatte kurtarıldı.

Aras EDAŞ ekibi, elektrik arızası ihbarı üzerine dün Selim ilçesine bağlı Aşağı Damlapınar köyüne gitti. Arızayı gideren ekip, tipi nedeniyle bölgede mahsur kalınca İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Sağlık görevlileriyle gece yarısı yola çıkan İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen Aras EDAŞ ekibine ulaştı.

Tipide mahsur kalan ekip 1.5 saatte kurtarıldı

2 kişinin kara saplanan aracı, iş makinesiyle çıkarıldı. Yollar açılırken, sağlık görevlileri, Aras EDAŞ çalışanlarını muayene edip, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi. Bölgeden 1,5 saatte çıkarılan Aras EDAŞ ekibi, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Tipide mahsur kalan ekip 1.5 saatte kurtarıldı

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