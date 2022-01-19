Tipide mahsur kalan 40 öğrenci 3 saat sonra kurtarıldı

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Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyünde oturan 40 öğrenci, taşımalı sistemle eğitim gördükleri Değerli köyündeki okullarından evlerine gitmek için yola çıktı. Öğrenciler, köy yolunun 7'nci kilometresinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Gözden Kaçmasın Mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı Haberin Tüm Görselleri

Servis şoförleri, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine Yüksekova'dan yola çıkan karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla mahsur kalan öğrencileri kurtarıp köylerine ulaştırdı.

Öğrencilerden Müslime Hividar Atsız, "Sabah saatlerinde Değerli köyünde bulunan okulumuza gittik. Okul çıkışında tekrardan Yürekli köyüne doğru yola çıktık. Ancak yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kaldık. Bunun üzerine servis şoförü hemen yetkililerden yardım istedi. Karla mücadele ekipleri gelerek bizi kurtardı" diye konuştu.

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Tipi nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten öğrencilerden Züleyha Bağışçi, “Tipiden dolayı yaklaşık 3 saat yolda mahsur kaldık. İl Özel İdaresi ekiplerinin gelmesiyle yolumuz tekrar açıldı. Ekiplere teşekkür ederiz” dedi.