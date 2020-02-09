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Haber Giriş: 09.02.2020 - 10:18,Son Güncelleme:/

Tipi ve fırtınada mahsur kalan köylüler kurtarıldı

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Tipi ve fırtınada mahsur kalan köylüler kurtarıldı

Ardahan'da tipiye yakalanıp mahsur kalan köylüler kurtarıldı.

Ardahan merkeze bağlı Çağlak Köyü yolunda tipi ve fırtına nedeniyle servis aracıyla yolda mahsur kalan köylüler, Ardahan İl Özel İdaresi’ne bağlı ekiplerin 2 saatlik zorlu çalışması neticesinde kurtarılarak köylerine ulaştırıldı. Kurtarılan köylülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tipi nedeniyle mahsur kalan ambulans kurtarıldı

Ardahan merkeze bağlı Hacıali Köyü'nde bir hastayı almaya giden ambulans yine tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ambulansın mahsur kaldığı bölgeye ulaşan ekipler, ambulansın mahsur kaldığı yerden çıkartılması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

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