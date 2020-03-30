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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 14:27,Son Güncelleme:/

Tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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Tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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MUŞ'ta dün gece etkili olan kar yağışı ve tipide mahsur kalan 2 araçtaki 3 kişi kurtarıldı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, tipiyle birlikte ulaşımı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Ilıca köyü yakınlarında saat 23.00 sıralarında iki araçta bulunan 3 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, İl Özel İdaresi'nin iş makinelerinin desteğiyle bölgeye ulaştı. Ekipler, yaklaşık 4 saat sonra mahsur kalanları kurtardı.

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