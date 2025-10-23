Tıp tarihine geçti... Türkiye’nin en uzun yaşayan kalp nakillisi

Haberin Devamı

Yapılan muayenelerin ardından Akman’a kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid’in yönlendirmesiyle kalp nakli listesine alınan Akman, uygun donör beklemeye başladı. 1998 yılının yazında, beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki bir kadının alınan kalbi, Prof. Dr. Bayezid ve ekibi tarafından Akman’a başarıyla nakledildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin ilk kalp nakilli hastası olarak 28’inci yılına giren Akman, o günden bu yana sağlıklı bir yaşam sürdürüyor. Düzenli olarak yıllık kontrollerine giden Akman, kızını büyütüp üniversiteye göndermenin ve evlendirmesinin ardından bugünlerde torunlarıyla vakit geçiriyor.

‘TORUNLARIMI BİLE GÖRDÜM’

Kalp nakli sürecinden bahseden Hamide Akman, “28 yıldır başkasının kalbiyle yaşıyorum. Aslında doğum yapmamam gerekiyordu ama doğumdan sonra kalp yetmezliği gelişti. Kızım büyüdü, okudu, mezun oldu ve evlendi. Şimdi 2 torunum var ve onlara bakıyorum. ‘Bebeğimi bile göremem’ diyordum ama şimdi bebeğimin bebeklerini görüyorum. Bu benim için tarifsiz bir mutluluk” dedi. Akman, organ bağışı çağrısında da bulunarak, “Organ bağışı yaşa bakmaz. Donör bulunur, hayat yeniden başlar” diye konuştu.

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Ömer Bayezid ise Hamide Akman’ın Türkiye’nin en uzun süre yaşayan kalp nakillisi olduğunu söyledi.