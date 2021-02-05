Tıp öğrencisi ölü bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Oğullarının eve dönmemesi üzerine endişelenen Mükremin-Nadire Şimşek çifti, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerince gece ve dün gün boyunca devam eden arama çalışmaları sonucu, Kaan Şimşek’in cansız bedeni bulundu. Acı haberle Şimşek ailesi gözyaşına boğuldu. Kaan Şimşek’in ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Baba Mükremin Şimşek, “Bir evladımızı da kanserden kaybetmiştik. Ömrümden ömür gitti. Benim yeşil gözlü, pırlanta gibi bir evladım. Hayalleri vardı” dedi. İpek YAVAŞ/DHA