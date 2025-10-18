Tıp öğrencilerinin cerrahlık tercihinde beyin out estetik ın

Haberin Devamı

TUS sınavının sonuçları, yüksek başarı gösteren adayların daha güvenli ve öngörülebilir koşullara sahip branşlara yöneldiğini ortaya koyuyor. Hekimlerin en çok tercih ettiği bölümler sıralamasında zirvede Deri ve Zührevi Hastalıklar yer alırken, onu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Göz Hastalıkları takip ediyor. Listenin son sırasında ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bulunuyor.

İŞ YÜKÜ VE DAVALAR ETKİLİ

41 branşın sıralandığı tabloya göre tercih dağılımlarını yorumlayan uzmanlar, çocuk hastalıklarında doktorların ebeveynlerle sağlıklı iletişim kuramaması ve buna bağlı olarak yaşanan çatışmalar nedeniyle branşa olan ilginin azaldığını belirtiyor. Bir diğer neden de bu branşta hasta yükünün ağırlığı ve nöbet saatlerinin fazlalığı. Uzmanların değerlendirmesine göre eskiden TUS tercihlerinde ön sıralarda yer alan beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi prestijli bölümlerinin artık daha az tercih edilmesinde hasta yakınlarının açtığı davaların da etkili olduğu düşünülüyor.

RAHAT ÇALIŞMA BOL KAZANÇ

Beyin ve sinir cerrahisi alanında dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından biri olarak kabul edilen İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç şöyle konuştu: “Bu tercih tablosu, daha rahat çalışma saatleri ve genç yaşta bol kazanç vaat eden branşların öncelendiğini anlatıyor. Bir başka önemli parametre de hukuki problemleri az olan branşların giderek daha fazla tercih edilmesi. Ancak bunların bir ‘moda’ olduğunu düşünüyorum. Benim TUS’a girdiğim yıllarda beyin cerrahisi, kalp damar cerrahisi, kadın doğum gibi branşlar ilk 100’den öğrenci alıyordu ve en yüksek branşlardı. O zamanki seçimler bu zamankilerden çok farklı. O dönemde sorumluluk ne kadar artıyorsa o branşa girmek o derece zordu.”

İHTİYAÇLAR ÖN PLANA GEÇTİ

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülpınar da şiddete eğilimli ortam ve dava süreçlerinin geleceğin uzmanlarını cerrahiden uzaklaştıran unsurlar olduğunu söyledi: “Doğal olarak öğrenciler kendilerini önceliyorlar ve tercihler buna göre şekilleniyor. Yeni nesil eskiye göre daha az sorumluluk istiyor. Sorunların birikmesinin bir sonucu olarak gençler kendilerine bir konfor alanı yaratmaya çalışıyor. En çok tercih edilen branşların kapsamı daha dar ve baş edilebilir. Nöbetlerin olmaması ya da az olması da etkili. Son zamanlarda akademik tıp camiasında, ‘yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız’ sesleri yükselmeye başladı. Burada plastik ve estetik cerrahiye ciddi bir geçiş söz konusu. Bu durum hocaların da motivasyonunu düşürebilecek bir konu. İhtiyaçlarla sınanılan bir dönemde ideallerin daha geride kalabileceğini görüyoruz.”

ÖĞRENCİLER NE DİYOR

Halil İbrahim Bıyık (Marmara Üniversitesi Tıp 5’inci Sınıf): Aslında kardiyoloji düşünüyordum ama bu kadar yoğun bir bölümde çalışmayı çok istemediğimi fark ettim. TUS’ta ortalaması yüksek ve daha rahat olan dermatoloji, göz gibi bölümleri düşünüyorum.

İmran Mamo (Marmara Üniversitesi Tıp 5’inci Sınıf): Pediatrinin düşük puanlı ve daha az tercih edilir olmasını çocukla uğraşıldığı kadar aileyle uğraşılmasına bağlıyorum. Şikayet oranları çok yüksek oluyor. Beyin cerrahisi isteyerek başladığım fakültede, mezuniyete doğru plastik cerrahi ağır basmaya başladı.

Bahar İnanç (Marmara Üni. Tıp 3’üncü sınıf): Nöbetin daha az olduğu ve yüksek hasta profiliyle ilgilenilen plastik cerrahi, göz ve dermatoloji gibi alanlar yükselişte. Bu farkı gözleme dayalı derslerimde anladım.

TUS’TA İLK BEŞ

1- Deri ve Zührevi Hastalıklar (Kontenjan: 323, Ortalama: 73.53)

2- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (Kontenjan: 171, Ortalama: 72.7)

3- Göz Hastalıkları (Kontenjan: 292, Ortalama: 71.82)

4- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Kontenjan: 102, Ortalama: 69.96)

5- Nükleer Tıp (Kontenjan: 52, Ortalama: 69.3)