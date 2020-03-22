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Meltem ÖZGENÇ
Haber Giriş: 22.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Tıp öğrencileri göreve çağrıldı

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Tıp öğrencileri göreve çağrıldı
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı yeni bir tedbir daha aldı. Dünkü Resmi Gazetede yapılan yönetmelik değişikliği ile henüz uzmanlık almamış olan tıp öğrencilerinin hastanelerde görevlendirilmesinin yolu açıldı.

AVRUPA’DAKİ GİBİ

Avrupa’da da uygulanan bu kararla ilglili yönetmeliğe eklenen madde şöyle: “...Deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır.”

EMEKLİ DOKTORLAR

İngiltere, vaka sayılarının artmasının ardından emekli doktorları göreve çağırmıştı. Türkiye’de böyle bir uygulama olup olmayacağı da tartışılmaya başladı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Hürriyet’e “Şu an öyle bir ihtiyaç görünmüyor. Böyle bir durum olursa değerlendirilir” dedi.

ERKEN MEZUNİYET

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman ise, emekli doktorların göreve çağrılabileceğini belirterek şunları söyledi: “1-1.5 ay içinde doktor ihtiyacı artabilir. Bu nedenle biz intern doktorların daha erken eğitimden geçirilip, erken mezuniyetlerinin sağlanmasını istiyoruz. Tabii ki bu dönem mecburi hizmetten sayılmalı. Şu anda güvenlik soruşturması yapılıp hala göreve başlatılmayan doktorlar da var, onlarda göreve çağırılmalı. Mahkeme kararı olmadan görevinden ihraç edilmiş KHK’lı doktorlar da göreve başlamalıdır.”

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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