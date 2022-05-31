TİP Milletvekilleri ile polis arasında köprüde pankart arbedesi

Haberin Devamı

TİP Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı. Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle asılan pankartı köprüde görevli polisler indirmek istedi. Ancak milletvekilleri izin vermedi. Polis ile milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

BAKAN SOYLU: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ

Arbedeye dönüşen gerginliğin görüntülerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz" notunu da paylaştı.

Bu Polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz.



HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur... pic.twitter.com/ajba24gDi8 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 31, 2022

Öte yandan TİP milletvekillerinin astığı pankart polis tarafından kesilerek köprüden indirildi.