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TİP Milletvekilleri ile polis arasında köprüde pankart arbedesi

#Türkiye İşçi Partisi#Erkan Baş#Ahmet Şık
TİP Milletvekilleri ile polis arasında köprüde pankart arbedesi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi Parkı olaylarının yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı. İzinsiz asılan pankartı indirmek isteyen polisle milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından o anların görüntülerini paylaşıp, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

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TİP Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı. Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle asılan pankartı köprüde görevli polisler indirmek istedi. Ancak milletvekilleri izin vermedi. Polis ile milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

BAKAN SOYLU: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ

Arbedeye dönüşen gerginliğin görüntülerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz" notunu da paylaştı.

Öte yandan TİP milletvekillerinin astığı pankart polis tarafından kesilerek köprüden indirildi.

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#Türkiye İşçi Partisi#Erkan Baş#Ahmet Şık

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