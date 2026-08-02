TİP Milletvekili Sera Kadıgil hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz 2026'da Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.