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Tıp merkezinde demir dubayla saldırdı, sağlık çalışanını yaraladı... İlk duruşmada tahliye edildi

#Adana#Sağlıkçıya Şiddet#Emre Gülaşı
Tıp merkezinde demir dubayla saldırdı, sağlık çalışanını yaraladı... İlk duruşmada tahliye edildi

Adana'da tıp merkezinde anestezi teknikeri ve nöbetçi idari amir olarak çalışan Emre Gülaşı (25), 3 kişi tarafından darbedildi. Hasta yakınlarının yumruklu saldırısına uğrayan Gülaşı, başına atılan demir dubayla da kaşından yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Ö.Y.A., ilk duruşmada ise tahliye edildi. Mahkemede savunma yapan Ö.Y.A., kavgayı önlemek için demir dubayı attığı Gülaşı'yı hedef almadığını iddia etti. Emre Gülaşı, "Duba ile saldıran, beni öldürmeye çalışan şüpheli serbest bırakıldı. Yumruk atan şüphelinin ise adli kontrol şartı kaldırıldı" dedi.

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Olay, 30 Ekim gecesi Yüreğir ilçesindeki özel tıp merkezinde meydana geldi. 9 yaşındaki kız çocuğunu ayağındaki kırık nedeniyle tıp merkezine getiren aile, iddiaya göre sağlık çalışanları ile tartışıp tehdit etti. Anestezi teknikeri ve nöbetçi idari amir olarak çalışan Emre Gülaşı ise hasta yakınlarıyla konuşup sakinleştirmeye çalıştı. Aile yakınları bu kez Gülaşı'ya saldırdı. Y.T. isimli hasta yakını, Gülaşı'yı yumrukladı, Ö.Y.A. da masanın önündeki demir dubayı alarak sağlık çalışanının üzerine attı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Demir dubanın başına isabet ettiği Emre Gülaşı baygınlık geçirdi. Kaşından yaralanan Gülaşı'ya, meslektaşları müdahale etti. Hasta yakınları ise tıp merkezinden ayrıldı. Tedavisinin ardından avukatı Furkan Salmanlar ile polis merkezine giden Gülaşı, hasta yakınları Ö.Y.A., Y.T. ve Z.A.'dan şikayetçi oldu. Ö.Y.A. ve Y.T., gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Ö.Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, yumrukla saldıran Y.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Davanın ilk duruşmasında Emre Gülaşı'yı demir duba ile başından yaralayan Ö.Y.A. tahliye edildi. Ö.Y.A., mahkemedeki savunmasında demir dubayı kavgayı önlemek için attığını, Gülaşı'yı hedef almadığını iddia etti. Y.T. hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırıldı.

Tıp merkezinde demir dubayla saldırdı, sağlık çalışanını yaraladı... İlk duruşmada tahliye edildi

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'AMELİYATHANEDE DİKİŞ ATILDI'

Olay günü ailenin tıp merkezi çalışanlarına tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirten Emre Gülaşı, "Aile geldiği andan itibaren ortalığı terörize etmiş. 'Bu çocuğuna burada bir şey olursa hepiniz ölürsünüz' diyerek etrafa tehditler savurmuşlar. Buna istinaden sekreter arkadaşlar, idari amir olarak beni çağırdı. Ortopedi doktorumuza danıştığımızda kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığını, ameliyat olması gerektiğini aileye dile getirdik ancak aile beklemedi, 'Bu çocuğa bir şey olursa sizi vururuz' diyerek tehdit ve küfürlere devam ettiler. Aileyi yatıştırmaya çalıştıkça daha çok üzerimize geldiler. Başka hastalar da bu durumdan rahatsız olunca 'Biraz sessiz olalım, diğer hastalar rahatsız oluyor' diye uyarırken bir kişi gelip yumruk attı, hemen ardından da 15-20 kilogramlık demir duba ile kafama vurdular. Neyse ki şanslıymışım, duba sağ kaşımın üzerine geldi, ameliyathanede dikiş atıldı. Hocalarımız üst loba gelseydi felç kalacağımı ya da ölebileceğimi söyledi" diye konuştu.

Tıp merkezinde demir dubayla saldırdı, sağlık çalışanını yaraladı... İlk duruşmada tahliye edildi

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'DEMİR DUBA İLE VURMAK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR'

Polis merkezine gidip şikayetçi olduğunu belirten Emre Gülaşı, "Avukat arkadaşım Furkan bey ile polis merkezine gidip şikayette bulunduk. Yumruk atan ve demir dubayla saldıran şüpheliler gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldı. Duba ile saldıran şüpheli tutuklandı, yumruk atan şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Bugün mahkememiz vardı. Duba ile saldıran, beni öldürmeye çalışan şüpheli serbest bırakıldı. Yumruk atan şüphelinin ise adli kontrol şartı kaldırıldı. Her gün bir hekimimiz, bir sağlık çalışanımız şiddete maruz kalıyor. Bu sürecin takipçisi olacağız. Demir duba ile birinin başına vurarak yaralamak, öldürmeye teşebbüs olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Avukat Furkan Salmanlar ise tutuklu yargılanan sanığın serbest bırakılmasının, kendilerini üzdüğünü söyledi.

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#Adana#Sağlıkçıya Şiddet#Emre Gülaşı

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