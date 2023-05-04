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Tıp literatürüne giren profesör, hasta yakınları tarafından darbedildi

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#TIP#Bursa#Darp
Tıp literatürüne giren profesör, hasta yakınları tarafından darbedildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 10:19

Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, evine giderken hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Silahın kabzasıyla darbedilen Prof. Dr. Biçer tedaviye alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Prof. Dr. Biçer, 2020 yılında yaptığı aort damarı ameliyatıyla dünya tıp literatürüne girmişti.

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Olay, 2 Mayıs'ta Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Biçer, iddiaya göre, yaklaşık 1 yıl önce tedavi ettiği bir hastasının yoğun bakımdayken hayatını kaybetmesinin ardından, hasta yakınları tarafından tehdit almaya başladı. Prof. Dr. Biçer, önceki gün hastaneden çıkıp Görükle Mahallesi’ndeki evine giderken, kendisini tehdit eden hasta yakınları tarafından silah kabzasıyla darbedildi. Saldırganlar kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Prof. Dr. Biçer, Uludağ Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği’ne kaldırıldı. Prof. Dr. Biçer, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ağabey-kardeş olduğu öğrenilen 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

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DÜNYA TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Öte yandan Prof. Dr. Murat Biçer, 2020 yılında genişliği normal seviyenin 5 katına ulaşan aort damarına yaptığı, asendan aort anevrizması ameliyatı ile dünya TIP literatürüne girmişti. Prof. Dr. Biçer’in, yaptığı bu ameliyat dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Detayları ‘Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery’ dergisinde yer alan ameliyattan sonra literatürde böylesi büyüklüğe ulaşan asendan aort anevrizması olmadığı için ameliyat şimdiye kadar dünya tıp literatüründe bildirilen en büyük genişlikteki asendan aort anevrizması olma özelliği taşıyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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