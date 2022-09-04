Tıp fakültesini kazanan genç bıçaklı kavgada öldürüldü

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Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Faris Muhammed Al-Ali (17) bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suriyeli gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Dün gece Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayda, failler kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Faris Muhammed Al-Ali'nin Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde öğrenim gördüğü, bu yıl bir üniversitede tıp fakültesini kazandığı öğrenildi. Gencin cenazesinin Suriye'de toprağa verileceği bildirildi.