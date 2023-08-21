TÄ±p fakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencisi Enes, viyadÃ¼k altÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulunmuÅŸtu... AcÄ±lÄ± babadan Ã§arpÄ±cÄ± iddia

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Talas ilÃ§esinde oturan Erciyes Ãœniversitesi (ERÃœ) TÄ±p FakÃ¼ltesi 5'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Enes Ahmet Tekin, 21 Temmuz'da annesi ile hastaneye gitti. Annesinin yanÄ±ndan, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrÄ±lan Tekin'den bir daha haber alÄ±namadÄ±. HayatÄ±ndan endiÅŸe eden ailesi, durumu polise bildirdi. Polis arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±rken, basÄ±na konuÅŸan ailesi, Enes Ahmetâ€™in tÄ±p fakÃ¼ltesini istemediÄŸini sÄ±rf kendilerini kÄ±rmamak iÃ§in bu bÃ¶lÃ¼me devam ettiÄŸini belirterek, oÄŸullarÄ±na eve dÃ¶nmesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu. Ekipler, 3 AÄŸustos'ta kaybolduktan 13 gÃ¼n sonra Tavlusun Mahallesi Derevenk ViyadÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki dere yataÄŸÄ±nda Enes Ahmet Tekin'in cesedini buldu. Tekin, otopsi iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan topraÄŸa verildi.

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Tekin'in metrelerce yÃ¼kseklikteki viyadÃ¼kten atlayarak intihar ettiÄŸi ihtimali Ã¼zerinde duran polis, soruÅŸturmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Tekin'in ailesi ise Enes Ahmet'in Ã¶lÃ¼m nedeninin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. Enes Ahmet Tekinâ€™in babasÄ± Osman Tekin, "Devam eden sÃ¼reÃ§ Ã¼zerinde bende bazÄ± kuÅŸku ve ÅŸÃ¼pheler oluÅŸtu. Ama buna da bir tÃ¼rlÃ¼ ulaÅŸamadÄ±m.

Mesela bunlardan biri 3 defa dron kaydÄ± Ã§ekilmiÅŸ. Ã‡ekilen dron kayÄ±tlarÄ±nÄ±n bana verilmesini istediÄŸim halde yaklaÅŸÄ±k 1 haftadÄ±r bir tÃ¼rlÃ¼ ulaÅŸamadÄ±m. SavcÄ±lÄ±ÄŸa da 1-2 sefer dilekÃ§ede bulundum. Talas Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne de dilekÃ§e yazdÄ±m. Yine de halen ulaÅŸamamÄ±ÅŸ durumdayÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

'AKLIMA CÄ°NAYET ÅžÃœPHELERÄ° DE GELÄ°YOR'

OlayÄ±n cinayet olabileceÄŸinden ÅŸÃ¼phelendiÄŸini belirten Tekin, "Benim buradaki gayem bir inÅŸaatÄ±n kamera kayÄ±tlarÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m ve o dakikalara denk gelen 2 gizemli kiÅŸinin orada yÃ¼rÃ¼mesi ve bir sÃ¼re sonra duraklamasÄ±. ViyadÃ¼kte Ã§ekilen son dron kaydÄ±nÄ± geÃ§en hafta emniyette bana izlettiler. Orada oÄŸlumun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ var. Temmuz'un 25'i ve 28'inde yaptÄ±klarÄ± dron kayÄ±tlarÄ±nda oÄŸlumun son Ã§ekimi yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yoksa o zaman demek ki benim Ã§ocuÄŸum sonradan oraya getirildi. Benim aklÄ±ma cinayet ÅŸÃ¼pheleri de geliyor. Her ÅŸey geliyor. HesabÄ±nda parasÄ± vardÄ±. Hesap kayÄ±tlarÄ±nÄ±n incelenmesini istiyorum. Daha bir adÄ±m atamadÄ±k. Birine borÃ§ mu verdi, alamadÄ± mÄ±? O anda birisini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. BaÅŸka bir olay mÄ± oldu? Daha sonradan mÄ± bir ÅŸey yapÄ±ldÄ±? Benim Ã§ocuÄŸumda yÃ¼kseklik korkusu var. Ben bunu kimseye anlatamÄ±yorum. Benim Ã§ocuÄŸum merdivene Ã§Ä±kÄ±p da aÅŸaÄŸÄ±ya bakamaz. Yapamaz yani. Oraya Ã§Ä±kÄ±p atlayamaz" diye konuÅŸtu.

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'RÃœZGAR ONU ORAYA SAVURAMAZ'

OÄŸlunun cenazesini gÃ¶rmediÄŸini sÃ¶yleyen Osman Tekin, "Bir de bize, 'atladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz' diyorlar. Emniyet de buna kesinlik vermiyor. 'AtladÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor' denildiÄŸi mesafe ile bulunduÄŸu mesafe arasÄ±nda aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 40 metrelik bir mesafe var. 80 kilodan bahsediyoruz. RÃ¼zgar onu oraya savuramaz. BaÅŸka bir ÅŸey mi var? OralarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum. O mesafenin profesyonel ekipler tarafÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyorum. Bir Ã¶lÃ§Ã¼m yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum. OÄŸlumun cansÄ±z bedenine ulaÅŸtÄ±k diyorlar. Ben gÃ¶rmedim. Bir sene Ã¶nce gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olan bacanaÄŸÄ±mÄ±n ifadesiyle o olduÄŸuna nereden varÄ±lÄ±yor? Tabii ki DNA testi yapÄ±lÄ±yor. Kan da verdik. Bir an Ã¶nce aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸmasÄ±nÄ± istiyorum" dedi.

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'BAÅžKA ANALAR VE BABALAR YANMASIN'

Evlerine bir kadÄ±nÄ±n geldiÄŸini ve oÄŸluyla ilgili sorular sorduÄŸunu belirten Osman Tekin, "BirkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce bir kadÄ±n geldi ve bir sÃ¼rÃ¼ sorular sordu. Ã–zellikle de oÄŸlumun telefonu Ã¼zerine sorular sormasÄ± benim kafamÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. BildiÄŸi bir ÅŸey mi var? Anlatmak istediÄŸi bir ÅŸey var da anlatamadÄ± mÄ±? O gÃ¼n kalabalÄ±kmÄ±ÅŸ sÃ¶yleyemedi mi? EÄŸer sÃ¶yleyemediÄŸin bir ÅŸey varsa savcÄ±lÄ±k bunun Ã¼zerinde zaten. LÃ¼tfen savcÄ±lÄ±ÄŸa ifade vermesini istiyorum. BaÅŸka analar ve babalar, canlar yanmasÄ±n. ViyadÃ¼kte bir tane mobese yok ÅŸimdi alelacele bir tane mobese koymuÅŸlar. ViyadÃ¼ÄŸÃ¼n tam koymalarÄ± gereken yerinde halen mobese yok" diye konuÅŸtu.

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â€˜LÃœTFEN YARDIM EDÄ°Nâ€™

Yetkililerden yardÄ±m isteyen anne TÃ¼lay Tekin ise "LÃ¼tfen yardÄ±m edin. GÃ¶ren, duyan kim varsa ne olur sÃ¶yleyin. Ben aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸmasÄ±nÄ± istiyorum. OÄŸluma ne oldu? Ne yaÅŸandÄ±? Bilmek istiyorum" ifadelerini kullandÄ±.Â

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