Tıp fakültesi öğrencisi Enes 13 gündür kayıp... Gözü yaşlı anne: Ne olur dön yavrum

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Kayseri'de 13 gündür kayıp olan Enes Ahmet Tekin'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. 21 Temmuz'da annesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giden Enes Ahmet'ten, annesinin yanından ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Tekin ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından ekipler, gencin son görüldüğü yer olan Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

AFAD, polis, ANDA ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, Enes Ahmet Tekin'in bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kayalık bölgelerde aramalarını sıklaştırırken drone ile de bölgede tarama çalışması yaptı.

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"NE OLUR DÖN YAVRUM"



Ekiplerin arama çalışmalarını takip eden Baba Osman Tekin; "Ayın 21'inden beri kayıp. Üniversiteye annesiyle birlikte gitmiş. Oradan çıkmış, en son bu viyadük taraflarında görüntüleri var. Yavrum; ne olur. Tıpı sevmiyorsan okuma, okula da hiç gitme. Ne olur gel oğlum, gelmezsen de izini ver. Bir telefon aç, birine telefon açtır, sağlığının yerinde olduğunu bilelim. Hayatta olduğunu bilelim, gerisi önemli değil. Ne istiyorsan yaparım, dön oğlum yuvana.

Allah ekiplerden de razı olsun. Duyanlar, görenler olursa Allah rızası için emniyete bilgi versinler. Onlar da seferber zaten" dedi. Arama çalışmalarını gözü yaşlı izleyen Anne Tülay Tekin ise kayıp oğluna seslenerek; "Oğlum, ne olur dön yavrum. Biz seni çok özledik. Hiç bu kadar ayrılmamıştık. Arkadaşlarına sesleniyorum; ne olur siz de yardım edin ne olur" ifadelerini kullandı.

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Enes Ahmet'in ağabeyi Aydın Tekin de kardeşinin iyi olduğunu bildiren bir mesaj beklediklerini dile getirerek; "Kardeşim; eve gelmek istiyorsan kapımız her zaman sana açık. Bana bir mesaj yaz. Bu dünyada en iyi arkadaşımsın, bana ulaş. Bir mesaj yaz, sadece iyi olduğunu bilelim" diye konuştu.