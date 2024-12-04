Tıp fakültelerinde kadavra alarmı

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Nitelikli doktorların yetişmesi için kadavra başı eğitim olmazsa olmaz diyen uzmanlar, ihtiyacın arttığını ve beden bağışı konusunda tüm halkın daha duyarlı olması gerektiğinin altını çiziyor.

‘MAKETLER KULLANILIYOR’

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yılmaz, “Özellikle Anadolu’daki üniversitelerde kadavra sayısı çok az. Hep dışarıdan getiriliyor. Fakültemizdeki kadavraların da çoğu yurtdışından geldi. Bizde şu an bağış kadavra yok. Hiç açılmamış olan bir tane kadavramız var. O da önümüzdeki akademik yıl kullanılacak. Tıp eğitiminde her 15-20 öğrenciye bir kadavra düşmeli. Ortalama 8-10 yıllık kadavraları kullanıyoruz. Hatta ben1998’de asistanken kullandığımız bir kadavra geçen 26 yıla rağmen hâlâ öğrenciler tarafından kullanılıyor. Kadavranın yerini tutmasa da üniversitemizde silikon bazlı maketler üretiyoruz ve bu ürünlerle eğitimine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

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Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Dokgöz ise “Kadavra yoksa anatomi dersi yoktur” diye konuştu.

HÜRRİYET ANATOMİ DERSİNDE

BÜNYESİNDEKİ 30 kadavrayla pek çok üniversiteden göre daha avantajlı konumda olan Marmara Üniversitesi’nde anatomi dersine konuk olduk. Derste öğrenciler önce maket üzerinde ‘karaciğer’ incelemesi yaptı, hocalar da ilgili konuyu anlattı. ‘Mahremiyet’ nedeniyle fotoğraf çekilmesine izin verilmeyen başka bir laboratuvarda ise aynı konu bu kez gerçek kadavra üzerinde öğrencilere gösterildi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Şehirli, kadavranın önemini ve alternatif yöntemleri şöyle anlattı:

YURTDIŞI MALİYETİ YÜKSEK

“Maketler, dijital programlar çok gelişmiş olsa da en etkili öğrenme kadavra ile sağlanıyor. Birtakım cerrahi uygulamaları bu bedenler üzerinde yapmanın faydaları biliniyor. Şu anda bizim fakültemizde eğitim için yeterli kadavra var. Kadavra sayımız 30. Bunların hepsi bağış. Tabii daha çok olsa elbette daha iyi olur. Yurtdışından 15 bin dolar civarında maliyetle kadavra temin edilebiliyor.”