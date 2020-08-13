Tıp Fakülteleri açılacak mı?

Doktorların eğitim gördüğü Tıp Fakülteleri için açılacak mı, uzaktan eğitim mi görecek soruları, Bilim Kurulu'nun son açıklamalarının ardından araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada pek çok kişi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın yapmış olduğu açıklamalardan çıkarım yaparak YÖK'ün Tıp Fakültelerini 31 Ağustos itibariyle açacağını öne sürdü. İşte, Mehmet Ceyhan'ın o açıklamaları;

"Lise ile üniversite arasında çok büyük bir farklılık yok. Tabi bunun dengesini kurmak önemli, mümkün olduğu kadar uzaktan eğitimle yapmaya çalışmak lazım.



Ama bazı alanlar var ki örneğinİ bizim tıp fakültesinde öğrencilerin hiç hasta görmeden sadece uzaktan eğitimle yetiştirilmesi mümkün değil.



Bunlar belirlenip, geri kalanlar için olabildiği kadar online, internet üzerinden yapılmalı.



Çok zorunlu olanlar sadece ama şartlar çok iyi sağlanarak, 1,5 metrelik mesafe, temas riski ortaya çıktığında maskeyi takmak gibi önlemleri mutlaka alarak eğitimin öyle ayarlanması lazım. Amerika'da, Avrupa'da birçok üniversite şimdiden açıkladı, önümüzdeki yıl sadece online eğitim yapacağını."

TIP FAKÜLTELERİ AÇILACAK MI?

Üniversitelerin açılıp açılmayacağı ya da Tıp Fakültelerinin durumu, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve YÖK'ün kararı ile belirlenecek. Bu durumun 31 Ağustos tarihine kadar netleşmesi bekleniyor.