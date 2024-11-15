TİP 1 diyabetli çocuklar için sensörde  sona yaklaşıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Biraz önce Maliye Bakanlığımız yetkilileriyle görüştük, onların da olumlu görüşleri oldu. İnşallah, yakın zamanda Komisyon kararını sizinle paylaşma fırsatımız olacak” dedi. Türkiye’de 18 yaş altı 20 bin civarında Tip 1 diyabetli çocuğun bulunduğu tahmin ediliyor.

BEN DE DİYABETLİ ÇOCUK BABASIYIM

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün yapılan bütçe görüşmelerinde TİP 1 diyabetli çocuklara SGK üzerinden şeker ölçüm cihazlarının temin edilmesi de gündeme geldi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan konuyu gündeme getirirken kendi çocuğunun da TİP 1 diyabetli olduğunu söyledi:

“Ben, Tip 1 diyabetli bir çocuk babasıyım, çocuğum 6.5 yaşında, yaklaşık on ay önce bir tanı aldık ve biz bu Tip 1 diyabetin ne olduğunu en acı ve şiddetli haliyle yaşamaya başladık. Burada her şeye para bulurken bu sensörlere ve pompaya para bulamama meselesini ben anlayabilmiş değilim. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında ücretsiz bir şekilde ödenirken, Sayın Bakanım bizim ülkemizde niye ödenmiyor? Yani biz ülke olarak buraya, 30 bin-40 bin civarındaki çocuğumuza bu parayı veremiyor muyuz?”

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KOMİSYON GÜNDEMİNDE

Arslan’ın açıklamalarının ardından söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise gelinen aşamayı şöyle anlattı:“Sensörlü şeker ölçüm cihazlarının geri ödeme kapsamına alınması için ilgili firmalar tarafından yapılan başvurular Sağlık Hizmetleri Bilimsel ve Akademik Danışmanlık Komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığı’ndan da görüş alınarak Kurumumuzca görüşülmüştür. Sensörlü şeker ölçüm cihazlarının geri ödeme kapsamına alınması için gerekli iş ve işlemlerin değerlendirme süreci devam etmektedir. Komisyon toplantı halinde, görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Biraz önce Maliye Bakanlığımız yetkilileriyle görüştük, onların da olumlu görüşleri oldu. İnşallah, yakın zamanda Komisyon kararını sizinle paylaşma fırsatımız olacak. Genel Kurul’a kadar olumlu bir gelişme olursa onu müjde olarak paylaşırız.”