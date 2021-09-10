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Haber Giriş: 10.09.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Tiny house nedir?

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Tiny house nedir?

Tiny house, son aylarda popülaritesi ile dikkat çekiyor. Küçük ev akımı olarak da kabul edilen Tiny house, portatif olmasının avantajı dolayısıyla, kolaylıkla taşınabiliyor. İstenildiği lokasyonda da konuşlandırılabiliyor. Peki, tiny house nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Tiny house adıyla bilinen küçük evler, genellikle prefabrik olarak inşa edilmektedir. Aynı zamanda tekerlikli bir yapıya adapte olmaları, bir TIR vasıtasıyla bir noktadan farklı bir noktaya taşınmasına da olanak sağlamaktadır. Temelini ise batı ülkelerinde gelişmeye başlayan, daha küçük evlerde, daha az masrafla, ve çevreye daha az zarar vererek yaşamak için fikir, mimari çözümler, ürün, ve dayanışma grupları geliştirme yönünde oluşan toplumsal hareketi oluşturmaktadır.

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