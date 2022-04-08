Tinerle sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı

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Kocasinan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Bahtiyar Sokak’taki 2 katlı binanın 1'inci katında yalnız yaşayan Emre M., bugün saat 11.00 sıralarında sobayı yakmak istedi. Emre M.'nin sobaya tiner dökmesiyle birlikte parlama meydana geldi, sıçrayan kıvılcımlar kanepeyi tutuşturdu. Kendi imkanlarıyla alevlere müdahale eden Emre M., söndürmekte başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.



Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.