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Tinerle sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı

#Yangın#Tiner#Soba
Tinerle sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı

Kayseri'de Emre M.'nin sobayı yakmak için döktüğü tinerin parlaması sonucu evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Kocasinan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Bahtiyar Sokak’taki 2 katlı binanın 1'inci katında yalnız yaşayan Emre M., bugün saat 11.00 sıralarında sobayı yakmak istedi. Emre M.'nin sobaya tiner dökmesiyle birlikte parlama meydana geldi, sıçrayan kıvılcımlar kanepeyi tutuşturdu. Kendi imkanlarıyla alevlere müdahale eden Emre M., söndürmekte başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. 

Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Tinerle sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı

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#Yangın#Tiner#Soba

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