Tinerle soba tutuşturmak isteyen genç, kendini yaktı

Demokrasi Mahallesi’nde mobilya dükkanında çalışan Halil Atmaca, ısınmak için sobayı yakmak istedi. Atmaca’nın tutuşturmak için tiner döktüğü soba aniden parladı. Atmaca’nın üzerindeki kıyafetleri tutuştu. Durumu fark eden esnaf, müdahale ederek Atmaca’nın üzerindeki alevleri söndürdü. Atmaca, çağırılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Atmaca, hayati tehlikesi bulunduğu için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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