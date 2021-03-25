MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTinerle soba tutuşturmak isteyen genç, kendini yaktı
GeriGündem Tinerle soba tutuşturmak isteyen genç, kendini yaktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Tinerle soba tutuşturmak isteyen genç, kendini yaktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tinerle soba tutuşturmak isteyen genç, kendini yaktı

ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde çalıştığı mobilya dükkanında, sobaya tinerle tutuşturmak isterken meydana gelen parlamada kıyafetleri tutuşan Halil Atmaca (17) yaralandı. Vücudunda derin yanıklar oluşan Atmaca, hastanede tedavi altına alındı.

Demokrasi Mahallesi’nde mobilya dükkanında çalışan Halil Atmaca, ısınmak için sobayı yakmak istedi. Atmaca’nın tutuşturmak için tiner döktüğü soba aniden parladı. Atmaca’nın üzerindeki kıyafetleri tutuştu. Durumu fark eden esnaf, müdahale ederek Atmaca’nın üzerindeki alevleri söndürdü. Atmaca, çağırılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Atmaca, hayati tehlikesi bulunduğu için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi