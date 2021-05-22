Tinerle oyun yaktı
Sakarya’nın Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde dün gece saatlerinde, 11 yaşındaki Y.Ö. ve 12 yaşındaki B.Y. bahçede yaktıkları ateşin üzerine tiner döktü.
Tinerin parlaması sonucu 2 çocuk yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri vücutları yanan çocukları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Vücutlarında ikinci derece yanık oluşan çocuklar tedaviye alındı. Çocukların yakınları hastanenin önünde kavga ederken, polis tarafları sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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