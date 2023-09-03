Tina da bilmeceyi çözemedi... 74 gün sonra eve dönmüştü

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Ekonomist Korhan Berzeg (83), 17 Haziran’da Balıkesir Gönen’deki yazlığından, Doberman cinsi eğitimli köpeği ‘Tina’ ile yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha geri dönmemişti.

ÇALIŞMALARA O DA KATILDI AMA...

Kayıp ihbarı üzerine bölgede, arama çalışması başlatılmıştı. Dron ve İHA’ların da kullanıldığı aramalarda, 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 3 kez aranmasına rağmen Berzeg ile köpeğine ulaşılamamıştı. Berzeg’in, Gönen ve İstanbul’daki evlerinde arama yapıp bilgisayarlarını inceleyen ekipler, şüpheli olarak 20 kişinin ifadesini almıştı. Umutların tükenmesiyle, arama çalışmaları az sayıda ekiple sürerken, Berzeg’in köpeği ‘Tina’, 74 günün ardından 29 Ağustos’ta Gönen’deki yazlığa gelmişti. Evde kimseyi bulamayan köpek 500 metre ileride, Berzeg’lerin aile dostunun evinin olduğu bölgeye gitmişti. İstanbul’dan Gönen’e giden Korhan Berzeg’in eşi Angela Berzeg, köpeği teslim almıştı. Tina’nın sağlıklı olarak dönmesi sonrası yoğunlaştırılan arama çalışmalarına, Tina da dahil edildi. 74 gün boyunca barındığı yere gitmesi için GPS takılıp aç bırakılan, bulunduğu yere götürülerek doğaya salınan Tina her defasında, Korhan Berzeg’e değil, yazlık evlerine döndü. Bunun üzerine güvenlik görevlileri, Tina’nın otomobille getirilip bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başladı. Arama çalışmalarında katkısı olmayacağı düşünülen Tina, İstanbul’a dönen Angela Berzeg’e teslim edildi.

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KÖPEĞİN BULUNDUĞU YERE ODAKLANILDI

Korhan Berzeg’i arama çalışmaları sil baştan yapılmaya başlandı. AKUT’un yanı sıra Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Suç Araştırma Timleri ve GÖNDAK’tan oluşan 110 kişilik ekip, 80 metruk bina, kullanılmayan ev ve ahırı teker teker aradı. Ekipler özellikle Tina’nın bulunduğu bölgede yaptıkları çalışmaları yoğunlaştırdı.

TEMİZ HALİ ŞÜPHELENDİRDİ

Tina’nın 74 gün sonra dönmesine rağmen bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin ise temiz olduğu görüldü. İlk olarak, köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. Kapalı alanda tutulup tutulmadığın belirlenmesi için Tina’dan, dışkı ve kan örnekleri alınıp Tarım Müdürlüğü’ne bağlı laboratuvarda incelemeye gönderildi.