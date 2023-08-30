Tina arama çalışmalarına katılacak... 74. günde bulundu

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Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Doberman cinsi eğitimli köpeği ‘Tina’ ile 17 Haziran’da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’i (83) arama çalışmalarından hiçbir sonuç alınamadı. Berzeg’in köpeği ‘Tina’ 74 gün sonra dün evine döndü. Ekiplerin günlerdir didik didik aradığı Armutlu Mahallesi’nin üst kısmındaki villaların bulunduğu ormanda vatandaşlar Tina’yı buldu. Berzeg’in o bölgede oturan aile dostuna hemen haber verildi. Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman tarafından jandarmaya teslim edilen Tina, evine götürüldü. Haber verilen Korhan Berzeg’in eşi Angela Berzeg de (80) iki komşusu ve avukatları ile birlikte İstanbul Büyükada’daki evinden Gönen’deki evine gitti.

BAKIMLI VE TEMİZ HALDE

Angela Berzeg’in teşhis ettiği Doberman cinsi köpek Tina’nın sağlığının yerinde, bakımlı ve temiz olduğu görülürken üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur izleri olmaması da dikkat çekti. Berzeg’i arama çalışmalarında bu zamana kadar 250 kilometrekareden fazla alan havadan ve karadan tarandı. Tina’nın bulunması, arama çalışmalarını yürüten ekipleri ve Berzeg Ailesi’ni de umutlandırdı. Balıkesir Jandarma Komando Timleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bu sabah Tina ile birlikte iz sürerek Korhan Berzeg’i arama çalışmalarını yoğunlaştıracak.