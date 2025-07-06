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Timur Soykan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

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#Timur Soykan#Adliye#Sevk
Timur Soykan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 13:50

Timur Soykan 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Soykan, haftada üç gün imza ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Timur Soykan hakkında X isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımları sebebiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Dün gözaltına alınan Soykan emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Timur Soykan 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Hakimlikçe savunması alınan Timur Soykan, haftada üç gün imza ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Timur Soykan#Adliye#Sevk

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