Timur Cihantimur nakledildi

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VOA Türkçe servisinin haberine göre, Eylem Tok’un avukatları, savcılıkla yaptıkları müzakereler sonucunda müvekkillerinin Türkiye’ye iadesiyle ilgili karar duruşmasının 10, 11 ya da 13 Eylül tarihlerinden birinde yapıla-bileceğini mahkemeye bildirdi. Öte yandan Timur Cihantimur, 12 Temmuz’da gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü’nden, New Jersey eyaletinin Newark kentindeki Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi’ne nakledildi.

‘AKIL SAĞLIĞI RİSKE ATILDI’

Cihantimur’un avukatları Victoria Kelleher ile Martin G. Weinberg mahkemeye sunduğu son dilekçede, müvekkillerinin 12 Temmuz’da nakledildiği Newark’taki çocuk gözetim merkezinin şartlarının bir önceki tutulduğu yerden daha kötü olduğunu, Cihantimur’un cinsel taciz gibi istismarlarla anılan bu yerde tutulmaması gerektiğini kaydetti.

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Cihantimur’un daha önce tutulduğu Manson’dan Newark’a nakledilmesinin hapsedilme koşullarını kötüleştirdiğini, müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını, sadece şu anda acı çekmekle kalmadığı, aynı zamanda göreceli izolasyon ve istismar korkusu nedeniyle sürekli acı çekmeye devam edeceği kaydedildi. Avukatları Cihantimur’un “güvenliğinden endişe duyduğunu ve bir infaz koruma memu-runun kendisine 6’ncı Ünite’de olduğu için şanslı olduğunu çünkü başka bir ünitede ırkından dolayı saldırıya uğrayacağını söylediğini” belirtti.