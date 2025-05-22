Timur Cihantimur çarparak öldürmüştü: Murat Aci’nin eşi şikâyetini geri çekti

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Şükriye Aci’nin avukatı Ahmet Aslan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikâyetten vazgeçme dilekçesinde, “Şükriye Aci’nin bu olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararı, kazaya sebep olan suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur tarafından karşılanmıştır” denildi. Dilekçede, “Bu sebeple müvekkil, şikayetinden vazgeçmiş olup, davaya katılma talebi de bulunmamaktadır” ifadesine yer verildi.

YARALI 4 KİŞİ DE...

Öte yandan kazada yaralanan 4 kişinin de “maddi ve manevi tazminata ilişkin taleplerinin karşılanması” sonucu şikayetlerinden vazgeçtikleri belirtilirken Oğuz Murat Aci’nin annesi Pervin ve baba Özer Aci’nin şikâyetlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

ANNESİ ABD’YE KAÇIRMIŞTI

Kemerburgaz’da 1 Mart 2024’te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken, 17 yaşındaki Timur Cihantimur babasına ait Porsche marka otomobille, 3 ATV’ye çarparak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

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Timur Cihantimur’un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok’un aracıyla uzaklaşıp, önce Mısır’a, ardından ABD’ye gittikleri tespit edilmişti. Amerika’da yargılanan anne ve oğulun Türkiye’ye iadesine karar verilmişti.