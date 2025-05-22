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Timur Cihantimur çarparak öldürmüştü: Murat Aci’nin eşi şikâyetini geri çekti

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#Timur Cihantimur#Murat Aci#Şikayet
Timur Cihantimur çarparak öldürmüştü: Murat Aci’nin eşi şikâyetini geri çekti
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 07:00

İstanbul Kemerburgaz’da, geçtiğimiz yıl 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” diyerek, şüpheliler Baba Opr. Dr. Bülent Cihantimur, anne yazar Eylem Tok, kazayı gerçekleştiren Timur Cihantimur ve dosyadaki diğer şüpheliler Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu hakkındaki şikâyetinden vazgeçti.

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Şükriye Aci’nin avukatı Ahmet Aslan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikâyetten vazgeçme dilekçesinde, “Şükriye Aci’nin bu olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararı, kazaya sebep olan suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur tarafından karşılanmıştır” denildi. Dilekçede, “Bu sebeple müvekkil, şikayetinden vazgeçmiş olup, davaya katılma talebi de bulunmamaktadır” ifadesine yer verildi.

YARALI 4 KİŞİ DE...

Öte yandan kazada yaralanan 4 kişinin de “maddi ve manevi tazminata ilişkin taleplerinin karşılanması” sonucu şikayetlerinden vazgeçtikleri belirtilirken Oğuz Murat Aci’nin annesi  Pervin ve baba Özer Aci’nin şikâyetlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

ANNESİ ABD’YE KAÇIRMIŞTI

Kemerburgaz’da 1 Mart 2024’te  seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken, 17 yaşındaki Timur Cihantimur babasına ait Porsche marka otomobille, 3 ATV’ye çarparak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

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Timur Cihantimur’un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok’un aracıyla uzaklaşıp, önce Mısır’a, ardından ABD’ye gittikleri tespit edilmişti. Amerika’da yargılanan anne ve oğulun Türkiye’ye iadesine karar verilmişti. 

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#Timur Cihantimur#Murat Aci#Şikayet

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