Timur Cihantimur ABD’deki hapishanede saldırıya uğradı

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Mahkeme dosyasına Cihantimur’un avukatı tarafından sunulan “Acil Tahliye Talebi” dilekçesinde saldırının detaylarına yer verildi. Avukat Victoria Kelleher dilekçede, Cihantimur’un 3 çocuk tarafından saldırıya uğrayarak darp edildiğini, yüzüne yumruk darbeleri aldığını, kafasına vurulduğunu, dudağının patladığını ve dişlerinin kırıldığını belirtti.

SERBEST BIRAKILSIN TALEBİ

Dilekçede saldırının gerekçesine ilişkin de açıklama yapan Avukat, Cihantimur’un telefon kuyruğunda beklerken sebepsiz yere saldırıya uğradığını ifade etti. Avukat Kelleher, telefon sırası Cihantimur’a geldiğinde diğer mahkumlardan birinin telefonu kendisinin kullanacağını belirtmesi üzerine saldırının gerçekleştiğini mahkeme dilekçesine ekledi.

Avukat Kelleher dilekçesinde tutuklu Timur Cihantimur’un derhal serbest bırakılarak teyzesi ve amcasının gözetimine verilmesini istedi.

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Dilekçede Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur ile telefon görüşmesi yapamadığını belirten Avukat Kelleher, tesisin yurtdışı aramalara da kolaylık göstermediğini ifade etti. Kelleher, bunun müvekkilinde ciddi psikolojik sorunlara sebep olduğunu vurguladı.