×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Timur Cihantimur ABD’deki hapishanede saldırıya uğradı

Güncelleme Tarihi:

#Timur Cihantimur#ABD#Bülent Cihantimur
Timur Cihantimur ABD’deki hapishanede saldırıya uğradı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 07:00

İstanbul’da 1 Mart gecesi ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin hayatını kaybetmesine ve dört kişinin yaralanmasına neden olan ve annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur (16), mahkeme tarihini beklediği hapishanede şiddete uğradı.

Haberin Devamı

Mahkeme dosyasına Cihantimur’un avukatı tarafından sunulan “Acil Tahliye Talebi” dilekçesinde saldırının detaylarına yer verildi. Avukat Victoria Kelleher dilekçede, Cihantimur’un 3 çocuk tarafından saldırıya uğrayarak darp edildiğini, yüzüne yumruk darbeleri aldığını, kafasına vurulduğunu, dudağının patladığını ve dişlerinin kırıldığını belirtti.

SERBEST BIRAKILSIN TALEBİ

Dilekçede saldırının gerekçesine ilişkin de açıklama yapan Avukat, Cihantimur’un telefon kuyruğunda beklerken sebepsiz yere saldırıya uğradığını ifade etti. Avukat Kelleher, telefon sırası Cihantimur’a geldiğinde diğer mahkumlardan birinin telefonu kendisinin kullanacağını belirtmesi üzerine saldırının gerçekleştiğini mahkeme dilekçesine ekledi.

Avukat Kelleher dilekçesinde tutuklu Timur Cihantimur’un derhal serbest bırakılarak teyzesi ve amcasının gözetimine verilmesini istedi.

Haberin Devamı

Dilekçede Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur ile telefon görüşmesi yapamadığını belirten Avukat Kelleher, tesisin yurtdışı aramalara da kolaylık göstermediğini ifade etti. Kelleher, bunun müvekkilinde ciddi psikolojik sorunlara sebep olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Timur Cihantimur#ABD#Bülent Cihantimur

BAKMADAN GEÇME!