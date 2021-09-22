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Times Meydanı nerede?

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Times Meydanı nerede

New York'un merkezi kabul edilen Times Meydanı çeşitli nedenlerle gündeme geliyor. ABD'de yılbaşı kutlamalarının en gözde mekanı olan Times Meydanı, taksileriyle de ünlü bir meydandır. Coğrafi olarak şehrin kalbi olduğu gibi manevi olarak da şehrin kalbi olarak kabul edilir.

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Times Meydanı, New York şehrinde West 42. Cadde'nin Broadway ve Seventh Avenue ile kesiştiği kavşak ve etrafındaki alandır.

1904 yılının yılbaşı akşamı, Times Meydanı'na ismini veren New York Times'ın meydandaki yeni binalarına taşınmasının havai fişeklerle kutlanmasıyla yeni bir gelenek başladı ve her yıl yılbaşı bu meydanda havai fişeklerle kutlanmaya başlandı. Bu gelenek hâlâ devam etmektedir. Her yıl meydanda oluşan binlerce kişilik kalabalık yeni yılı gösteren meşhur ışıklı topun inişini seyreder. -Times Meydanı yoğun trafiğiyle ünlü olduğu gibi taksileriyle de ünlü bir meydandır.

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