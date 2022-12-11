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Tim 47’ye çok özel anma

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#Beşiktaş Vodafone Park Stadı#PKK Terör Örgütü#Bombalı Saldırı
Tim 47’ye çok özel anma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 07:00

Beşiktaş Vodafone Park Stadı önünde, 10 Aralık 2016 günü PKK terör örgütünün bombasıyla şehit olan 40’ı polis 47 kişi ölümlerinin 6. yılında anıldı. Edirnekapı Şehitliği’nin ardından patlamanın olduğu yerde tören düzenlendi, ardından da Dolmabahçe Camisi’nde mevlit okutuldu.

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Anma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Müdür Yardımcısı Ercan Özmen, ilçe ve şube emniyet müdürleri, şehit yakınları ile saldırıdan yaralı kurtulan Tim 47’nin amiri Komiser Şenol Kaptanoğlu katıldı. Kaptanoğlu şehit arkadaşlarını şöyle anlattı: “Saldırıda ağır yara aldım. 6 ay hastanede kaldım, 1 ay yoğun bakımda kaldım. Birçok şeyi hatırlamıyorum. Başta şehit olduğum düşünülüp müdahale edilmemiş bana. Daha sonra yaşadığım tespit edilince hastaneye kaldırıldım. Ben orada Tim 47’nin amiriydim, birçok arkadaşımız şehit oldu. Yakın arkadaşım ve devrem Erdem Özçelik şehit oldu. Hastanede yattığım süre boyunca vazifeme geri dönmek ümidiyle yaşadım, şimdi tekrar vazifemin başındayım. O günlerde aklımda kalan bir şey daha var, bir arkadaşım şehit olmadan önce şu sözü söylemişti: ‘Ölüm bize ne yakın ne uzak ölüm, ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm.’ Bu söz aslında her şeyi özetliyor.”

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FAİLLERE MÜEBBET

Saldırıyla ilgili soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Saldırılarda kullanılan patlayıcıları İstanbul’a getiren terörist, Mardin’in Nusaybin ilçesinde yakalandı. 14 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Dört sanık ise 7.5-15 yıl hapis cezası aldı.

 

 

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#Beşiktaş Vodafone Park Stadı#PKK Terör Örgütü#Bombalı Saldırı

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