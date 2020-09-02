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Gündem
Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Tilki ve Kangal köpeğinin dostluğu kamerada

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Tilki ve Kangal köpeğinin dostluğu kamerada
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TUNCELİ'de, tilki ile Kangal köpeğinin bir arada olduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tilki ve Kangal köpeğinin dostluğu kamerada
Merkeze bağlı Güleç köyündeki Tepecik mezrasında yaşayan Ali Yümin, beslediği Kangal köpeği ile tilkiyi bir aradayken görüntüledi. Bunun üzerine Yümin, haftanın 2 günü evinin öne hem tilki hem Kangal köpeği için yiyecek bırakmaya başladı. Ali Yümin, "Tilki bir süredir evimizin yakınlarında dolaşıyordu. Acıktığını anladığımız için kapının önüne yiyecek bırakıyorduk. İlk zamanlar köpekten korktuğu için pek yanaşmıyordu ama son zamanlarda yanaşmaya ve bıraktığımız yiyecekleri köpek ile birlikte yemeye başladı. Yiyecekleri yiyip Kangal köpeğimizle uzun süre oyun oynadıktan sonra tekrar ormanlık alana doğru giderek gözden kayboluyor" dedi.

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