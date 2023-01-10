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'Tilki' lakaplı dolandırıcılık hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

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#Muğla#Köyceğiz#Dolandırıcılık
Tilki lakaplı dolandırıcılık hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 16:56

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde dolandırıcılık suçundan 56 yıl 11 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 'Tilki' lakaplı Mahmut Engin (26), jandarma tarafından yakalanıp, tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 56 yıl 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Engin'in Yangı Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu eve, dün gece operasyon düzenleyip, 'Tilki' lakabıyla tanınan Engin'i gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mahmut Engin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Muğla#Köyceğiz#Dolandırıcılık

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