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Ömer ERBİL
Haber Giriş: 23.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Tiktok'taki barbarlık

Ömer ERBİL
Ömer ERBİL
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer ERBİL
Ömer ERBİL
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Tiktok'taki barbarlık
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, kaçırılan tarihi eserleri getirmek için mücadele veriyor. Ülkemizin kültür varlıklarını yağmalayan defineciler ise bunu nasıl yaptıklarını sosyal medyadan fütursuzca yayınlıyor.

DEFİNECİLER, sosyal medya uygulaması Tiktok’ta ülkemizi nasıl soyduklarını kendileri anlatıyor. Bu konuda binlerce video var. Kral mezarları, su altında kaçak kazılar, dinamitle patlatılan mezarlar, iş makinaları yardımıyla çıkarılan lahitler, mozaikler ve daha bir yığın kaçak kazı görüntülerini kendileri yayınlıyor. Kimi kendini ‘arkeolog’, kimi ‘defineci’, kimi de dedektör satıcısı olarak tanıtıyor. Peki bunlara kim dur diyecek? Kültür ve Turizm Bakanlığı sınırlarımız ötesinde kaçırılan eserler için bunca mücadele verip emek harcarken, yurt içindeki bu vandallara da bir çözüm bulması artık kaçınılmaz.

Tiktoktaki barbarlık

İş makinesiyle yaptığı kazıyı sosyal medyadan paylaşan vandal, bir de “İçinden neler çıktığını merak edenler yorum yazabilir mi?” diye sormuş!

UZMANLARDAN 7 ÖNERİ

Uzmanlar, yağmacılarla mücadele için şu önerilerde bulundu:

1) Dedektör (define arama cihazı) satışı derhal yasaklansın.

2) İzinsiz arama yapanlara ceza verilsin.

3) Eski eser kaçakçılarına verilen ceza, ağırlaştırılsın.

4) Define ve define aramalarına ilişkin kurulan internet siteleriyle ilgili yasal düzenleme yapılsın.

5) TV kanallarında, kaçak kazı ve define aramamanın tarihsel ve kültürel mirasa zarar verdiğini anlatan kısa eğitici filmler (kamu spotu) yayınlansın.

6) Bu tür suçların daha iyi araştırılabilmesi için ihtisas mahkemeleri kurulsun. Hâkimler ve savcılar bu konularda bilgilendirilsin.

7) Metal detektör reklamları suça özendirilmeyecek şekilde yapılsın.

Tiktoktaki barbarlık

Bir başka arsızlık örneği... Paylaşımda “Bunlara Osmanlı altını derler arkadaşlar. Allah herkese nasip etsin” ifadeleri dikkati çekiyor.

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Ömer ERBİL
Ömer ERBİL
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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