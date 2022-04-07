TikTok'ta skandal görüntü! Rize’de ‘ezan şakası’ görüntüleri büyük tepki çekti

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İslampaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar günü E.K. (17) ve bir arkadaşı, sahilde bulunan çardaklarda orucunu açan vatandaşlara şaka yapmak istedi. İftardan 10 dakika sonra cep telefonuna bağlı hoparlörle evlerinin balkonundan ezan sesi dinleten gençler bu görüntüleri kaydederek sosyal medya hesaplarından ‘İftardan 10 dakika sonra Rize’de ezan şakası yaptık’ şeklinde paylaştı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Fakat sosyal medya kullanıcıları aynı görüntüyü ‘İftardan 10 dakika önce insanlara oruçlarını bozdurdular’ diye paylaştı. Bu paylaşım ise gençlerin başına bela oldu. Amaçlarının 10 dakika önce oruçlarını açan vatandaşların ‘Bu ne ezanı şimdi?’ diye düşünmesi olduğunu dile getiren gençler, yaptıkları şaka nedeniyle bütün tepkileri üzerlerine topladı. Bir anda sosyal medyada gündem olan gençler, durumu açıklamak için paylaşım yapan herkese tek tek ulaşmaya çalıştı.

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"ÇOK FARKLI YERLERE GİTTİ KONU"

Paylaşılan videoda elinde hoparlörü balkonun kenarında tutarak telefonundan ezan sesi dinleten 17 yaşındaki E.K., videoyu iftardan 10 dakika sonra çektiklerini ancak sosyal medyada 10 dakika önce yapılmış gibi paylaşıldığını ifade ederek, “İftarda yemeğimizi yedikten sonra insanlara şaka yapmak amaçlı balkona çıktık. Telefondan ezanı açtık. 18.51’de iftarı açmıştık, 19.02’de biz bu videoyu çekiyorduk. Öylesine 'şaka amaçlı yapalım' dedik, olay çok yanlış anlaşıldı. Biz ezan okundu insanlar ‘Bu ne şimdi’ desin diye yaptık ama yanlış anlaşıldı. Çok farklı yerlere gitti konu. Bir belediye başkanı da iftardan önceymiş gibi paylaştı ve bir anda ortalık karıştı. Biz iftardan 10 dakika sonra açtık ama 10 dakika önceymiş gibi paylaştılar” dedi.

"POLİS UYARDI"

Videonun hızla paylaşılmasının ardından tepkilere neden olduğunu ve polis ekiplerinin de kendilerini uyardığını sözlerine ekleyen E.K., “Kızan oldu bayağı. Ailem evde değildi, köye çıkmıştı. 'Ne oldu, neden böyle bir şey ettiniz?' diye kızdılar. Polis geldi, onlar da ‘Neden böyle bir şey yaptınız?’ diye sordu bize. Bir anda olayın farklı boyutlara taşındığını anlattık polise. Onlar da uyardılar bizi” şeklinde konuştu.

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TWİTTER'DA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada infiale neden olan görüntünün ardından dün Twitter'da çok sayıda kullanıcı tepkisini dile getirdi, 'TikTokkapatılsın' etiketi ilk sırada yer aldı.