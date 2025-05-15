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Tiktok'ta görüp aynısını yapmaya çalışınca ölümden döndü! | 'Mesafeyi ölçemedim'

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#Hatay#Tiktok#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 09:33

Hatay’da Tiktok’da gördüğü video üzerine heveslenerek çekici üzerinde bisiklet süren çocuğun yere düşerek yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

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Olay, Reyhanlı ilçe merkezinde yaşandı. Hikmet Yalçın isimli 12 yaşındaki çocuk, Tiktok isimli uygulamada gördüğü video sonrası çekici üzerinde bisiklet sürmek istedi. Çekicinin üzerine bisikletini çıkaran ve pedal çevirmesiyle yerle bir olan çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı yaralı olarak atlan çocuğun ve arkadaşının yaşadığı korkuysa dikkat çekti.

Tiktokta görüp aynısını yapmaya çalışınca ölümden döndü | Mesafeyi ölçemedim

Tiktok’da gördüğü video üzerine çekici üzerinde bisiklet sürdüğünü anlatan Hikmet yalçın "Tiktok’ta görmüştüm, heveslendim. Bende yaparım dedim, mesafeyi ölçemedim.

Tiktokta görüp aynısını yapmaya çalışınca ölümden döndü | Mesafeyi ölçemedim

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Bu hale geldim, bir daha yapmam. Tiktok’ta görüp heveslenmiştim, bisikleti çekicinin üzerine çıkardım. 2 pedal attım, sonra da düştüm. Yapacağımı zanbettim ama yapamadım. Ben pişmanım, kimse denemesin" dedi.

Tiktokta görüp aynısını yapmaya çalışınca ölümden döndü | Mesafeyi ölçemedim

Tiktokta görüp aynısını yapmaya çalışınca ölümden döndü | Mesafeyi ölçemedim

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#Hatay#Tiktok#Sosyal Medya

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