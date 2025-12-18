×
TİKTOK’ta 18 yaş altına 60 dakika sınırı

TİKTOK’ta 18 yaş altına 60 dakika sınırı
Aysel ALP
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 07:00

TİKTOK, ‘2025 Aile Yılı’ kapsamında Türkiye’de başlattığı “Ailem Güvende” seferberliği kapsamında çocukların güvenliğine ilişkin bir dizi önlemi yürürlüğe koydu.

TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, şu bilgileri verdi:

13 YAŞ ALTI OLDUĞU BELİRLENEN 25 MİLYON HESAP KALDIRILDI

“TikTok, Aile Eşlemesi (Family Pairing) uygulamasıyla ebeveynlerin kendi hesaplarını çocuklarınınkine bağlayarak, onların izlediği içerikleri filtrelemelerine, doğrudan mesajları yönetmelerine ve güvenli bir dijital alan yaratmalarına olanak sağlıyor. TikTok bu yıl 18 yaş altı kullanıcılar için günlük 60 dakika ekran süresi sınırı getirdi. Ekran Molası ve meditasyon odaklı uyarılarla da gençlerin, belirli aralıklarla ekran başından kalkması, mola vermesi veya nefes egzersizleri yapması teşvik ediliyor. Şirket verilerine göre Türkiye’de 2025 Nisan-Haziran döneminde kuralları ihlal eden 4 milyon 431 bin 182 video yayından kaldırıldı. Bu içeriklerin yüzde 99.4’ü kullanıcı bildirimi olmaksızın tespit edildi. Yüzde 97’si ilk 24 saat içinde platformdan silindi. Ayrıca topluluk kurallarına aykırı şekilde 13 yaş altında olduğu tespit edilen 25 milyondan fazla hesap platformdan kaldırıldı.”

