Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TikTok videosu çekmek isterken kendisini vurdu

#Tekirdağ#Tiktok#Sosyal Medya
TikTok videosu çekmek isterken kendisini vurdu

Tekirdağ'da sosyal medya uygulaması 'TikTok' için video çekmek amacıyla dedesinin tabancasını alan N.Y. (13), kazara kendisini vurdu. Göğsünden yaralanan N.Y. hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay, Kapaklı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi, Bedirhan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre N.Y., arkadaşı ile birlikte sosyal medya uygulaması 'TikTok'ta paylaşmak amacıyla video çekmek için dedesinin evdeki tabancasını gizlice aldı. Daha sonra sokağa çıkan N.Y., tabancanın dolu olduğunu da fark etmeyerek kazara tetiğe bastı.

Silahtan çıkan mermiyle göğsünden vurulan N.Y., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı N.Y., gelen polislere ise "TikTok videosu çekerken oldu. Benim bir şeyim yok, beni eve bırakın" dedi. N.Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Tiktok#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arenaya doğruladı

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arena'ya doğruladı!

#Fenerbahçe
Rusya Ukrayna savaşında Galiçya detayı: Polonya harekete geçer mi

Rusya Ukrayna savaşında 'Galiçya' detayı: Polonya harekete geçer mi?

#RUSYA
Firar eden Rus askerleri... Savaşı sosyal medyadan öğrendi

Firar eden Rus askerleri... Savaşı sosyal medyadan öğrendi!

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arenaya doğruladı

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arena'ya doğruladı!

#Fenerbahçe
Rusya Ukrayna savaşında Galiçya detayı: Polonya harekete geçer mi

Rusya Ukrayna savaşında 'Galiçya' detayı: Polonya harekete geçer mi?

#RUSYA
Firar eden Rus askerleri... Savaşı sosyal medyadan öğrendi

Firar eden Rus askerleri... Savaşı sosyal medyadan öğrendi!

#Rusya