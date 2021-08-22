Tiktok videosu çekerken hayatını kaybetmişti! En acı veda
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, TikTok videosu çekmek için çıktığı binanın çatısından apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan'ın (23) cenazesi Mardin'de toprağa verildi.
İstanbul'dan karayoluyla Mardin'in Midyat ilçesine getirilen Doğan'ın cenazesi, Gölcük Mahallesi'nde bulunan Kalo Asri Mezarlığı'na getirildi.
Doğan'ın cenazesi, namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Sultaniye Mahallesi 617. Sokak'ta dün, misafir olarak evinde kaldığı akrabasıyla gün batımında TikTok videosu çekmek için çatıya çıkan Kübra Doğan (23), inerken apartman boşluğuna düşmüş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Genç kızın düşme anı, akrabasının cep telefonu kamerası tarafından kaydedilmişti.