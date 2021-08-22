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Gündem
Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT,(Mardin), (DHA)- AA
Haber Giriş: 22.08.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Tiktok videosu çekerken hayatını kaybetmişti! En acı veda

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Tiktok videosu çekerken hayatını kaybetmişti! En acı veda

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, TikTok videosu çekmek için çıktığı binanın çatısından apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan'ın (23) cenazesi Mardin'de toprağa verildi.

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  • TikTok faciasında acı veda
  • TikTok faciasında acı veda
  • TikTok faciasında acı veda
  • TikTok faciasında acı veda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul'dan karayoluyla Mardin'in Midyat ilçesine getirilen Doğan'ın cenazesi, Gölcük Mahallesi'nde bulunan Kalo Asri Mezarlığı'na getirildi.

Doğan'ın cenazesi, namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Sultaniye Mahallesi 617. Sokak'ta dün, misafir olarak evinde kaldığı akrabasıyla gün batımında TikTok videosu çekmek için çatıya çıkan Kübra Doğan (23), inerken apartman boşluğuna düşmüş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Tiktok videosu çekerken hayatını kaybetmişti En acı veda

Genç kızın düşme anı, akrabasının cep telefonu kamerası tarafından kaydedilmişti.

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