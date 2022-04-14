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TikTok sapığı iki Paki tutuklandı

#Taciz#Sosyal Medya#Tutuklama
TikTok sapığı iki Paki tutuklandı

Vapurda seyahat eden bir kadının gizlice görüntülerini çekerek TikTok hesaplarından paylaşan Pakistan uyruklu 2 kişi tutuklandı.

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İstanbul’da yabancı uyruklu bir kişi vapurda seyahat eden bir kadının gizlice görüntüsünü çekerek TikTok hesabından paylaştı. Paylaşım sosyal medyada infiale neden oldu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından harekete geçti. TikTok hesapları üzerinden yapılan detaylı incelemede, görüntüleri çekerek paylaşan 2 kişinin kimlikleri ve adresleri belirlendi.

BAŞKA KADINLARI DA ÇEKMİŞLER

Paki şüphelilerden Zafer Waseem, Gaziosmanpaşa’daki evinde, Umair Malik ise Küçükçekmece’deki evinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

2 Paki’nin, sokakta başka kadınların da görüntülerini çekerek paylaştıkları anlaşıldı. Sorguları tamamlanan iki kişi tutuklandı.

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#Taciz#Sosyal Medya#Tutuklama

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