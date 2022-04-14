TikTok sapığı iki Paki tutuklandı

Haberin Devamı

İstanbul’da yabancı uyruklu bir kişi vapurda seyahat eden bir kadının gizlice görüntüsünü çekerek TikTok hesabından paylaştı. Paylaşım sosyal medyada infiale neden oldu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından harekete geçti. TikTok hesapları üzerinden yapılan detaylı incelemede, görüntüleri çekerek paylaşan 2 kişinin kimlikleri ve adresleri belirlendi.



BAŞKA KADINLARI DA ÇEKMİŞLER



Paki şüphelilerden Zafer Waseem, Gaziosmanpaşa’daki evinde, Umair Malik ise Küçükçekmece’deki evinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

2 Paki’nin, sokakta başka kadınların da görüntülerini çekerek paylaştıkları anlaşıldı. Sorguları tamamlanan iki kişi tutuklandı.