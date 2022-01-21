TikTok Meclis’te

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Komisyon dün, TikTok Ortadoğu, Türkiye, Afrika ve Pakistan Bölgelerinden sorumlu Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Müdürü Farah Tukan, TikTok Türkiye’den sorumlu Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen ve TikTok Kamu Politikaları Danışmanı Naz Değirmenci’yi ağırladı. Türkiye’de 2021’de mevzuat ihlali gereği aksiyon alınan TikTok içeriğinin 250, topluluk ilkeleri ihlali gereği aksiyon alınan hesap sayısının ise 11 olduğunu kaydeden Farah Tukan, yaptığı sunumda, “Taciz ve zorbalık, yetişkin çıplaklık ve cinsel aktivite, çocuk güvenliği, bütünlük ve özgürlük, platformun bütünlük ve özgünlüğünü tehdit eden her türlü paylaşıma karşıyız ve yer almalarına izin vermiyoruz. TikTok olarak 2021 yılında Türkiye’ye 93 milyon lira vergi ödedik” değerlendirmesinde bulundu.