×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TikTok, Instagram ve X'teki kavga ve müstehcenlik yayına operasyon: 10 ilde 10 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya Operasyonu#Müstehcen İçerik#Tiktok Kavga
TikTok, Instagram ve Xteki kavga ve müstehcenlik yayına operasyon: 10 ilde 10 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 12:13

İstanbul merkezli 10 ilde, sosyal medyada kavga, tehdit ve müstehcen içerikli paylaşımlar yaparak gelir elde ettikleri belirlenen 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü desteğiyle sanal devriye kapsamındaki tespitler üzerine çalışma yürüttü.

TikTok, Instagram ve Xteki kavga ve müstehcenlik yayına operasyon: 10 ilde 10 gözaltı

Ekipler, TikTok başta olmak üzere Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarında canlı yayınlar gerçekleştiren şüphelilerin, kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıklarını, Türk aile yapısına aykırı içerikler ürettiklerini ve bu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettiklerini belirledi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "müstehcenlik" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik ekipler, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haberin Devamı

TikTok, Instagram ve Xteki kavga ve müstehcenlik yayına operasyon: 10 ilde 10 gözaltı

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliye uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik gerekli testler de yapıldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Gözden KaçmasınDenizlide dehşete düşüren akran zorbalığı 3 lise öğrencisi gözaltına alındıDenizli'de dehşete düşüren akran zorbalığı! 3 lise öğrencisi gözaltına alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sosyal Medya Operasyonu#Müstehcen İçerik#Tiktok Kavga

BAKMADAN GEÇME!