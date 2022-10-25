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Tiktok gaspçılarına 133’er yıl! Ev basıp rehin aldılar

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#Tiktok#Hapis#Pakistan
Tiktok gaspçılarına 133’er yıl Ev basıp rehin aldılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 07:00

Pakistanlı Farman Khan ile Omar Shah, 4 Ocak 2022 günü İstanbul Bayrampaşa’da yaşayan 9 Pakistanlının evini silah ve bıçakla bastı.

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Rehin aldıkları kendi vatandaşlarının paralarını ve cep telefonlarını gasp eden, silahla ölümle tehdit eden iki Pakistanlı o anları TikTok hesaplarından paylaştı. Polis ekipleri görüntülerden yola çıkarak Farman Khan ile Omar Shah’ı gözaltına aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iki Pakistanlıya 256 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dün karara bağlandı. Mahkeme heyeti Omar Shah ve Farman Khan’ı nitelikli yağma, cebir, tehdit ve hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 133’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırdı. Shah ve Khan’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

 

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#Tiktok#Hapis#Pakistan

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