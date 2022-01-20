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TikTok gaspçıları tutuklandı

#Tiktok#Gasp#Tutuklama
TikTok gaspçıları tutuklandı

İstanbul Bayrampaşa’da 4 Ocak 2022 tarihinde 9 Pakistanlıyı rehin alarak telefonlarını ve 6 bin TL paralarını gasp ettikten sonra bu anları TikTok hesabından paylaşan 2 Pakistanlı tutuklandı.

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Orta Mahalle’de yaşayan 9 Pakistanlı polise sığınarak, evlerine gelen vatandaşları tarafından telefonları ve 6 bin TL paralarının gasp edildiğini söyledi. Polis yaptığı araştırmada, gaspçıların o anları TikTok hesabında yayınladığını tespit etti. Görüntülerde tespit edilen Ö.S. ve F.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ö.S. ve F. K.’nin evinde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca, bir bıçak ve gasp edilen telefonlar ile kıyafetler ele geçirildi. İki Pakistanlı sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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#Tiktok#Gasp#Tutuklama

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