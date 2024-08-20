Tiktok düellosu ölümle bitti... Emir'i ormanlık alanda darp edip öldürdüler

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16 yaşındaki Emir Koçhan, Kağıthane'de bir parkın duvarındaki yazı önünde poz verdi, ancak bu poz onu ölüme götürdü. İddialara göre Emir Koçan ve arkadaşları o fotoğraf karesini paylaştıktan sonra, o yazıyı yazanlar onlara sosyal medya üzerinden tehditler savurdu.

Taraflar uzun süre tartıştı. Sonunda da Ayazağa'da orman içerisinde ıssız bir yerde karşı karşıya geldi.

İddialara göre o grup Emir'e saldırmaya başladı, uzun süre darbedilen genç, yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Ona saldıran 4 çocuk yakalandı ve ifadelerinin ardından tutuklandı.