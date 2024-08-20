×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tiktok düellosu ölümle bitti... Emir'i ormanlık alanda darp edip öldürdüler

Güncelleme Tarihi:

#Emir Koçhan#Kağıthane#Tiktok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 19:40

16 yaşındaki Emir Koçhan, Kağıthane'de bir parkın duvarındaki yazının önünde arkadaşlarıyla poz verip paylaştı... O yazıyı yazanlar bu pozu gördü. İki grup önce atıştı sonra da buluştu. Yazıyı yazan grup, Emir'i ormanlık bir alanda darbedip ölümüne neden oldu. 4 çocuk tutuklandı. Emir'in acılı ailesi yaşadıklarını anlattı. Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın özel haberi...

Haberin Devamı

16 yaşındaki Emir Koçhan, Kağıthane'de bir parkın duvarındaki yazı önünde poz verdi, ancak bu poz onu ölüme götürdü. İddialara göre Emir Koçan ve arkadaşları o fotoğraf karesini paylaştıktan sonra, o yazıyı yazanlar onlara sosyal medya üzerinden tehditler savurdu.

Taraflar uzun süre tartıştı. Sonunda da Ayazağa'da orman içerisinde ıssız bir yerde karşı karşıya geldi.

İddialara göre o grup Emir'e saldırmaya başladı, uzun süre darbedilen genç, yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Ona saldıran 4 çocuk yakalandı ve ifadelerinin ardından tutuklandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emir Koçhan#Kağıthane#Tiktok

BAKMADAN GEÇME!