Gündem Haberleri

‘Tık’larken dikkat

Güncelleme Tarihi:

#Anayasa Mahkemesi#Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi#Bireysel Başvuru
‘Tık’larken dikkat
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 07:00

ÇOK sayıda mağduriyete yol açan Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “UYAP’tan öğrenme kuralı” içtihadı, bir davanın ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşındı.

2012 yılından itibaren vatandaşlara, Anayasa’dagüvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerinden birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu açıldı. Böylece vatandaşlar, hak ihlaline neden olduğu iddia edilen karar veya işlemlere karşı 30 gün içinde AYM’ye başvurma imkânı elde etti. AYM, hak ihlaline neden olan karar ve işlem için e-Devlet UYAP uygulaması üzerinden “öğrenme kuralı”nı uyguluyor. AYM, hak ihlaline neden olan kararı ve işlemi e-Devlet UYAP uygulaması üzerinden tıklayan vatandaş için 30 günlük bireysel başvuru süresinin başlangıcı sayıyor. 

 

