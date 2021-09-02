Tık uğruna canını hiçe saymıştı! Flaş gelişme

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Daha önce metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Yunus Emre Özer son olarak Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı.

Kaydettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Yunus Emre Özer'in, görüntülerde ilk önce köprü korkuluklarına tırmanması, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atlaması görülüyor.

"Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" kapsamında gözaltına alınan Yunus Emre Özer'in emniyetteki işlemleri sürüyor.





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