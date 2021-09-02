MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTık uğruna canını hiçe saymıştı! Flaş gelişme
GeriGündem Tık uğruna canını hiçe saymıştı! Flaş gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Çağlar TIMBEK/İSTANBUL, (DHA)- AA
Haber Giriş: 02.09.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Tık uğruna canını hiçe saymıştı! Flaş gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sosyal medyada beğeni için çektiği videolarla hem kendini hem de başkalarını tehlikeye sokan ve son olarak Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan Yunus Emre Özer (27) gözaltına alındı. Yunus Emre Özer'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

9
  • Yunus Emre Özer bu kez hareket halindeki tur gemisine atladı
  • Yunus Emre Özer bu kez hareket halindeki tur gemisine atladı
  • Yunus Emre Özer bu kez hareket halindeki tur gemisine atladı
  • Yunus Emre Özer bu kez hareket halindeki tur gemisine atladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Daha önce metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Yunus Emre Özer son olarak Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı.

Kaydettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Yunus Emre Özer'in, görüntülerde ilk önce köprü korkuluklarına tırmanması, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atlaması görülüyor.

Tık uğruna canını hiçe saymıştı Flaş gelişme

"Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" kapsamında gözaltına alınan Yunus Emre Özer'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tık uğruna canını hiçe saymıştı Flaş gelişme


: İlginizi Çekebilir

Tık uğruna canını hiçe saydı Galata Köprüsünden gemiye atladı
Tık uğruna canını hiçe saydı! Galata Köprüsü'nden gemiye atladı
Tıklanma çılgınlığı Kefen giyip gömüldü
Tıklanma çılgınlığı! Kefen giyip gömüldü

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi